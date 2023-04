Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

Domani alle 21 scenderanno in campo Fiorentina e Cremonese per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Italiano conferma Terracciano in porta, con Dodò e Biraghi come terzini. Riposa Martinez Quarta, Milenkovic e Igor la coppia centrale. Tanti ballottaggi nel mezzo. Amrabat unico certo del posto, con Mandragora non al top ecco Castrovilli. Barak, vista la mancata convocazione di Bonaventura, giocherà alle spalle dell’attacco. Cabral avanti, con Nico Gonzalez e Ikonè come esterni. Tante assenze per Ballardini. A partire dalla difesa, dove mancheranno lo squalificato Aiwu e l’infortunato Chiriches. Sarr sarà il portiere. Sernicola e Quagliata sulle corsie esterne, Ferrari e Lochoshvili in mezzo. A centrocampo straordinari per Meité e Castagnetti, affiancati stavolta da Pickel, mentre davanti Galdames sarà il trequartista alle spalle di Okereke e uno tra Dessers e Afena-Gyan.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikonè, Barak, Nico Gonzalez; Cabral. All: Italiano CREMONESE (4-3-2-1): Sarr; Sernicola, Ferarri, Lochoshvili, Quagliata; Meité, Castagnetti, Pickel; Galdamez; Okereke, Dessers. All: Ballardini Foto: twitter Fiorentina