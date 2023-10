Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Stasera alle 21.00 Fiorentina e Cagliari chiuderanno la settima giornata di Serie A. La squadra di Italiano per proseguire sulla buona scia di risultati, fatta da due successi e un pareggio nelle ultime tre; gli uomini di Ranieri per cercare di smuovere una classifica che li vede all’ultimo posto a quota due punti.

FIORENTINA (4-3-2-1): Terraccian0; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura; Kouamè; Nzola.

All. Italiano

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo.

All. Ranieri