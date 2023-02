Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Braga

Domani alle 21 scenderanno in campo Fiorentina e Braga per la gara di ritorno dei playoff di Conference League. Vincenzo Italiano dovrebbe dare spazio ad un ampio turnover, anche in vista della delicata sfida di lunedì prossimo contro l’Hellas Verona. Contro i portoghesi tra i pali quindi potrebbe fare il suo esordio in maglia viola Salvatore Sirigu, assente oggi dall’allenamento di rifinitura per un lutto familiare ma regolarmente inserito nella lista dei convocati. In difesa Dodo dovrebbe riprendersi la fascia destra, vista anche la squalifica di Venuti. Novità per quanto riguarda i centrali, con Quarta e Ranieri in pole position per una maglia da titolare. A sinistra invece si va verso il ritorno dal 1′ di capitan Biraghi. Ballottaggio Bianco–Amrabat per completare il centrocampo con Duncan e Bonaventura. Ikoné e Kouame scalpitano ritrovare minuti, mentre a guidare l’offensiva viola invece dovrebbe esserci Cabral, che ha messo a segno tre gol nelle ultime gare da subentrato.

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Bianco, Duncan; Ikoné, Kouame, Cabral.

BRAGA (4-4-2): Matheus, Gomez, P. Oliveira, Tormena, Sequeira, Bruma, A. Castro, Racic, R. Horta, Banza, Ruiz.

Foto: twitter Fiorentina