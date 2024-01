Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Bologna scenderanno in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Emergenza esterni per Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno anche degli infortunati Sottil e Nico González e di Kouame. Tra i pali tornerà Christensen, mentre al centro della difesa potrebbe tornare Ranieri in coppia con Milenkovic, con Kayode a destra e Parisi a sinistra. In mediana torna Duncan con Arthur. Gli esterni offensivi dovrebbero essere ancora Ikoné e Brekalo, con Bonaventura trequartista centrale, mentre Beltrán è in vantaggio su Nzola per una maglia dal 1′. Thiago Motta non potrà contare su Karlsson e Ndoye. Il tecnico rossoblu non ha sciolto le riserve su chi sarà il portiere tra Skorupski e Ravaglia, tuttavia, il suo 4-2-3-1 dovrebbe prevedere la linea difensiva formata da Posch, Beukema, Lucumí e Lykogiannis. A centrocampo potrebbe esserci spazio per Moro ed Aebischer, mentre nel reparto avanzato dovrebbero agire Orsolini, Ferguson e Saelemaekers alle spalle dell’unica punta Zirkzee.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltrán. All. Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

Foto: twitter Fiorentina