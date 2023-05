Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Basilea

Anche la Fiorentina gioca la semifinale di andata di Conference League in casa. I viola ospitano il Basilea.

Per Italiano dubbio Cabral, che sembra essere recuperato e che dovrebbe esserci dall’inizio. Per il resto, formazione piuttosto delineata con Ikoné e Nico Gonzalez per i due posti sugli esterni alti. Davanti a Terracciano. In difesa, squalificato Milenkovic, ecco Igor e Quarta , con Dodo’ e Biraghi ai lati. In mediana, Mandragora e Amrabat e più avanti e Bonaventura da trequartista.

In casa Basilea, possibile 3-4-2-1, torna il capitano Frei, Lang in difesa e Xhaka a centrocampo, che dovranno far valere tutto il loro carisma lasciando gli spunti di fantasia a Zeqiri e Amdouni.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. All. Italiano.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Akahomen; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri. All. Vogel.

Foto: twitter Fiorentina