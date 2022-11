Le ultimissime sulle probabili formazioni di Feyenoord-Lazio

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Lazio e Feyenoord per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League, gara che vale il primato del gruppo F. Recuperato Patric (alle spalle l’infiammazione al ginocchio) potrebbe tornare dal primo minuto e fare coppia con Gila. Romagnoli verso un turno di riposo. Sulle fasce pronti Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. In campo ci sarà Milinkovic, squalificato per il derby di domenica. Mentre in attacco, con l’assenza di Immobile, il tecnico farà affidamento a Felipe Anderson come falso nueve.

Feyenoord(4-3-3): Bijlow; Pedersen, Hancko, Trauner, Rasmussen; Geertruida, Timber, Kocku; Dilrosum, Danilo, Szymanski.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

Foto: Twitter Lazio