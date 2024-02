Le ultimissime sulle probabili formazioni di Feyeenord-Roma

Domani pomeriggio, alle ore 18.45, la Roma scenderà in campo al De Kuip di Rotterdam contro i padroni di casa del Feyenoord nella gara valida per i play off di andata di Europa League. Il tecnico giallorosso Daniele De Rossi dovrebbe affidarsi ancora ai suoi uomini migliori per tentare di ipotecare il turno contro i rivali olandesi. Pochi, dunque, i cambi di formazione rispetto all’ultima partita di campionato persa per 2-4 allo Stadio Olimpico di Roma durante l’ultimo turno di campionato contro l’Inter capolista. Spazio dunque tra i pali a Svilar, confermato come portiere di coppa. Il quartetto difensivo dovrebbe essere formato da Mancini e Llorente, al centro della difesa, e da Karsdorp e Spinazzola sulle fasce. La cerniera di centrocampo sarà composta da Bove, Paredes e capitan Pellegrini, mentre davanti fiducia a, Dybala ed El Shaarawy insieme a Romelu Lukaku.

Olandesi invece con Wellenreuther a difesa della propria porta. Linea di difesa a quattro composta da Beelen e Hancko difensori centrali e da Lingr e Hartman, esterni di difesa rispettivamente a destra e a sinistra. In mezzo al campo spazio a Wieffer, Stengs e Zeroouki. Nieuwkoop, Gimenez e Paixao il tridente offensivo.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Lingr, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Zerrouki; Nieuwkoop, Gimenez, Paixao. All. Slot