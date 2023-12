Le ultimissime sulle probabili formazioni di Ferencvaros-Fiorentina

La Fiorentina in casa del Ferencvaros, si gioca il primo posto nel girone. Basterebbe un pari per la compagine italiana per non farsi sperare dagli ungheresi.

In casa Ferencvaros, Stankovic dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Varga, Pesic, Marquinhos in attacco.

Per la Fiorentina, 4-2-3-1. Christensen tra i pali fa rifiatare Terracciano. In difesa manca Biraghi per squalifica, gioca Parisi. Torna Milenkovic dal 1’. A centrocampo out Bonaventura e Arthur, sarà Lopez il regista con Barak trequartista. In attacco ritorna Nico Gonzalez, ballottaggio Brekalo-Kouamé per completare il reparto con il primo favorito. Beltran punta.

Queste le probabili formazioni:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic; Besic, Zachariassen, Fani; Varga, Pesic, Marquinhos.All. Stankovic

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Brekalo; Beltran. All.Italiano

Foto: twitter Italiano