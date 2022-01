Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Roma

Andreazzoli dovrebbe confermare in avanti la coppia Cutrone-Pinamonti, supportata da Bajrami, Henderson in vantaggio nel ballottaggio con Bandinelli.

In casa capitolina, in difesa dovrebbe toccare a Mancini e Ibanez. In mediana, assente Pellegrini (infiammazione alla cicatrice di un vecchio infortunio), Veretout, potrebbe nuovamente partire dalla panchina.