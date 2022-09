Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Roma

Domani sera alle 20.45 Empoli e Roma chiuderanno la sesta giornata di Serie A. Zanetti è intenzionato di confermare l’intero blocco difensivo formato da Parisi e Stojanovic ai lati di Luperto e Ismajili. Ci sarà il solito ballottaggio Grassi-Marin, con Bandinelli e Akpa Akpro in pole per completare il centrocampo. Come trequartista viaggia verso la conferma Pjaca, anche se Bajrami è in crescita e scalpita. Satriano e Lammers saranno i due punti di riferimento in avanti. Mourinho recupera sia Tammy Abraham sia Nicolò Zaniolo, ma non Rick Karsdorp. Per il resto il modulo resterà lo stesso con Rui Patricio in porta e il terzetto di centrali composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo potrebbe essere Camara ad affiancare Cristante. Sulle fasce spazio a Celik e Spinazzola, mentre dietro Abraham ci saranno i soliti Pellegrini e Dybala.

Empoli(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Foto: Mourinho Instagram