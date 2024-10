Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Napoli

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Empoli e Napoli per l’ottava giornata di Serie A. Tra i padroni di casa Colombo potrebbe tornare dal 1’ in attacco, con Fazzini ed Esposito alle sue spalle. Conte punta su Gilmour, che si prepara al debutto da titolare al posto di Lobotka. Sulla fascia sinistra, Spinazzola è in vantaggio su Olivera.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Foto: Instagram Napoli