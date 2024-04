Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Napoli

Domani alle 18 in campo Empoli e Napoli al Castellani. Punti pesanti in palio, per la corsa salvezza per i toscani e per l’Europa per il Napoli.

In casa Empoli, Nicola confermerà in blocco la difesa a 3, composta da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. A centrocampo dovrebbe rivedersi Maleh, al suo fianco Marin in vantaggio su Grassi, con Cacace favorito a sinistra. Tornerà dal 1′ Cambiaghi, Zurkowski dovrebbe essere preferito a Cancellieri. Infine in attacco dovrebbe partire titolare Niang nel 3-4-2-1.

In casa Napoli, consueto 4-3-3 per Calzona. L’allenatore dei campioni d’Italia recupera Juan Jesus e Kvara che prendono regolarmente il loro posto negli 11. A sinistra toccherà a Mazzocchi vista la squalifica di Mario Rui e l’infortunio di Olivera. Al centro dell’attacco Osimhen, completerà il reparto Politano e come detto Kvara, recuperato.

Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

