Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Milan

Domani alle 20.45 al Castellani l’Empoli ospiterà il Milan, gara valida per la 19a giornata di Serie A 2021.22.

Andreazzoli prepara qualche cambio nell’undici titolare. In difesa si potrebbe rivedere Parisi dal primo minuto, al centro Romagnoli e Viti sembrano avanti rispetto a Tonelli e Luperto. Conferme per Stojanovic sulla destra.

A centrocampo mancherà a lungo l’importante pedina costituita da Haas, in attacco potrebbe toccare a Cutrone dal primo minuto accanto a Pinamonti.

Pioli, a parte Theo Hernandez, non recupererà nessuno tra gli infortunati. In porta ci sarà Maignan. Difesa a 4 con Florenzi (favorito su Kalulu) a destra, Theo Hernandez a sinistra, Tomori e Romagnoli al centro. A centrocampo ancora Tonali e Kessie. In attacco c’è Giroud visto l’infortunio di Ibrahimovic, alle sue spalle agiranno Messias a destra, Diaz al centro e Saelemaekers a sinistra.