Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Milan

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Empoli e Milan per l’ottava giornata di Serie A. Paolo Zanetti dovrà fare a meno dell’infortunato Ismajli, al suo posto ci sarà De Winter che guiderà la difesa con Luperto. Per il resto dovrebbee essere confermata la squadra che ha sbancato il Dall’Ara nell’ultima giornata di campionato. Quindi, spazio a Parisi e Stojnavovic sulle fasce. Centrocampo composta da Haas, Bandinelli, Marin. Bajrami agirà alle spalle della coppia formata da Satriano e Lammers. Stefano Pioli dovrà fare i conti con le tante assenze. In porta, al posto dell’infortunato Maignan, ci sarà Tatarusanu. In difesa a sinistra è Ballo-Touré il candidato principale a sostituire Theo Hernandez, mentre sulla destra ci sarà il rientrante Calabria. Turno di riposo per Bennacer, tornato un po’ stanco dagli impegni con la nazionale: mediana tutta italiana con Pobega e Tonali. Messias non al 100%, favorito Saelemaekers. Nessun dubbio su Leao, De Ketelaere e Giroud.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

Foto: Twitter Milan