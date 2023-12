Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Lazio

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Empoli e Lazio per la diciassettesima giornata di Serie A. Andreazzoli dovrà farà a meno di Francesco Caputo dal 1′, il centravanti non è ancora al meglio. Al suo posto, pronto Shpendi. Scalpita anche Baldanzi, ma anche il fantasista italiano dovrebbe partire dalla panchina. Maurizio Sarri, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Lazzari, la scelta sui terzini ricadrà su due tra Hysaj, Marusic e Pellegrini. Non ce la fa Romagnoli, al centro della difesa Casale e Patric. A centrocampo dovrebbe tornare Luis Alberto. In cabina di regia ci sarà ancora Rovella, mentre sulla mezzala destra toccherà a Guendouzi. Davanti Immobile in vantaggio su Castellanos, mentre sulle fasce sono previsti ancora Felipe Anderson e Zaccagni rispetto a Pedro.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Shpendi. All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Foto: Twitter Lazio