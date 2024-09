Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Juventus

Domani alle 18 l’Empoli ospita la Juventus al Castellani. I toscani sono reduci da un grande avvio e dopo la Roma vogliono prendersi anche lo scalpo della Juventus, che è partita con 7 punti in 3 gare con Motta.

In casa toscana, ultima giornata di squalifica da scontare per mister D’Aversa, in panchina ci sarà ancora il vice Sullo. Si va verso un 3-4-2-1. Davanti a Vasquez, Goglichidze, Ismajli e Viti. Ballottaggio tra Esposito e Maleh, con quest’ultimo in vantaggio sulla trequartim alle spalle di Colombo.

In casa Juventus, Thiago Motta si affida a Locatelli e Douglas Luiz , verso la prima da titolare, in mediana. Cambiaso e Yildiz ali offensive a supporto, assieme al trequartista Koopmeiners, della punta Vlahovic. In difesa dovrebbe esserci la conferma dei titolari delle ultime gare, con Savona a destra, Cabal a sinistra, in mezzo Gatti e Bremer.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Solbakken, Maleh; Colombo. All. Sullo (D’Aversa squalificato)

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Foto: sito Empoli