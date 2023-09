Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo, al Castellani, Empoli e Juventus per la terza giornata di Serie A. Zanetti cerca i primi punti per la sua squadra e sembra orientato a giocare con il 4-3-3. Probabile esordio in porta per Berisha. In attacco Cambiaghi e Baldanzi affiancheranno Caputo. Passando alle probabili scelte di Allegri, la Juventus scenderà in campo col classico 3-5-2: in porta Perin, davanti a lui Danilo, Bremer e Gatti. A centrocampo Locatelli, Fagioli e Rabiot con Weah e Kostic sulle fasce. In attacco la coppia Chiesa–Vlahovic.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Zanetti

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Foto: Twitter Juventus