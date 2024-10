Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Inter

Alle 18.30, l’Inter domani va in scena a Empoli, in casa dei toscani che hanno fermato la Juventus e messo in grande difficoltà il Napoli.

In casa Empoli, per D’Aversa possibile 3-5-2, Henderson dovrebbe prendere il posto di Anjorin a centrocampo. In attacco difficile il recupero in extremis di Esposito, Solbakken è il favorito per affiancare Colombo.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi. Ancora out Calhanoglu e Acerbi: De Vrij confermato al centro della difesa, al suo fianco ci saranno Bastoni e Bisseck. Asllani non è ancora al 100%, quindi Zielinski è in vantaggio per prendere il posto in regia. Darmian dovrebbe sostituire Dumfries come esterno destro. In attacco dovrebbe essere confermata la coppia titolare Lautaro-Thuram.

Queste le probabili formazioni:

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Fazzini, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D’Aversa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Foto: sito Empoli