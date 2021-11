Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Genoa

Empoli-Genoa aprirà le danze della dodicesima giornata di Serie A. Andreazzoli ritrova Ricci dopo la squalifica, in difesa Fiamozzi sosituirà Stojanovic. In casa rossoblù con l’assenza dell’infortunato Destro a guidare l’attacco di Ballardini ci sarà Caicedo. Ballottaggio Ekuban-Pandev per una maglia da titolare, con il primo leggermente favorito. Ecco le probabili formazioni del match:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

GENOA (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Masiello, Vasquez, Criscito; Rovella, Badelj, Touré; Kallon, Caicedo, Ekuban. All.Ballardini

FOTO: Twitter Genoa