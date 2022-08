Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

Domenica 21 agosto alle 18.30, Empoli e Fiorentina si affronteranno al Castellani per la seconda giornata di Serie A. Confermato Gollini in porta, Dodò verso la maglia da titolare. Bonaventura non al meglio dopo i problemi accusati durante la settimana, al suo posto potrebbe esserci Mandragora. Potrebbe arrivare anche la prima per Ikoné e Saponara a completare il tridente con Jovic. In casa Empoli, invece, Zanetti dovrà sciogliere i dubbi riguardanti l’attacco dove Destro e Lammers rimangono favoriti su Satriano e Cambiaghi. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Empoli(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismaijli, Luperto, Parisi; Haas, Marin Bandinelli; Bajrami; Destro, Lammers. All. Zanetti

Fiorentina(4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Saponara. All. Italiano

Foto: Twitter Fiorentina