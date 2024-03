Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Bologna

Si apre la 29a giornata di Serie A con l’anticipo di questa sera tra Empoli e Bologna al Castellani.

In casa Empoli, in difesa non c’è Ismajli per infortunio, spazio a Bereszynski con Walukiewicz e l’inamovibile Luperto. A sinistra ballottaggio tra Pezzella e Cacace mentre in attacco Cerri insidia Niang ma l’ex Milan è favorito.

In casa Bologna, out Zirkzee e Posch. Al posto dell’attaccante olandese ci sarà Odgaard, sulla corsia di destra pronto De Silvestri. Sulla trequarti, invece, torneranno dal 1′ Orsolini e Ndoye.

Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All.: Nicola