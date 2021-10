Le ultimissime sulle probabili formazioni di Empoli-Atalanta

Domani alle 15.00 al Castellani l’Empoli ospita l’Atalanta per l’ottava giornata di Serie A 2021-22.

Andreazzoli ha perso Pinamonti nella scorsa gara contro la Roma, Di Francesco verrà dunque affiancato da Mancuso o Cutrone, il primo è in leggero vantaggio. Dovrebbe rivedersi Bajrami, in dubbio Ricci per un risentimento muscolare, c’è Henderson pronto a rimpiazzarlo. Tonelli ha recuperato dal problema al ginocchio e potrebbe essere una mossa a sorpresa dal 1′.

Gasperini ha potuto lavorare con Malinovskyi e Muriel durante la sosta, entrambi si candidano per una maglia da titolare, Pasalic in vantaggio su Ilicic e possibile panchina iniziale per Zapata, reduce dalla trasferta sudamericana.

Maehle e Zappacosta confermati sugli esterni, ancora out Gosens, Pessina e Hateboer. Recuperato Toloi in difesa, ma non Djimsiti, a completare il reparto Demiral e Palomino.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli (Viti), Romagnoli S., Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Di Francesco, Mancuso (Cutrone).

All. Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Freuler, De Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovsky; Muriel.

All. Gasperini.

