Le ultimissime sulle probabili formazioni di Elfsborg-Roma

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Elfsborg e Roma per la seconda giornata di Europa League. Mancini verso una maglia da titolare. In attacco Pellegrini e Baldanzi alle spalle di Dovbyk. Pisilli, subentrato dalla panchina nella partita contro l’Athletic Bilbao, scenderà in campo dal primo minuto.

ELFSBORG (3-4-2-1): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli; Baidoo. All. Hiljemark.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Paredes, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

Foto: Instagram Roma