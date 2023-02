Le ultimissime sulle probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli

Domani alle 21 torna la Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti, gli azzurri giocheranno in Germania (al Deutsche Bank Park) contro l’Eintracht Francoforte di Oliver Glasner. La formazione tedesca è al sesto posto in Bundesliga con 38 punti in 21 gare, ad appena cinque punti di ritardo da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino prime con 43 punti. Undici tipo per i padroni di casa, unica eccezione per il capitano Rode che non dovrebbe riuscire a giocare la partita dal 1′. Reduce da un cammino straordinario in campionato, il Napoli ritrova la Champions con le sue armi migliori e con la sola assenza di Raspadori che, comunque, sarebbe partito dalla panchina. Dopo Sassuolo dovrebbero ritrovare la titolarità Mario Rui e Lozano. Le probabili scelte dei due tecnici:

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All: Glasner.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli