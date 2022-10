Le ultimissime sulle probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan

Il Milan si gioca tantissimo al “Maksimir” di Zagabria, in un girone dove è tutto ancora apertissimo.

Pioli arriverà con la consueta lunghissima lista di indisponibili: gli infortunati Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Dest, i non inseriti in lista UEFA Thiaw, Adli, Vranckx, Ibrahimovice Bakayoko, e lo squalificato Tomori.

Poche possibilità di scelta: Tatarusanu in porta, Kalulu, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a comporre la difesa a 4 con Tonali-Bennacer coppia di mediana. Davanti più opzioni: Giroud e Leao tornano titolari nelle rispettive posizioni, con Krunic (in vantaggio su De Ketelaere) da trequartista centrale e Rebic.

In casa Dinamo, modulo speculare al Milan, 4-2-3-1, con Petkovic terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

Dinamo Zagabria (4-2-3-1) : Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All.: Cacic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

Foto: sito Milan