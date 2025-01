Le ultimissime sulle probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Milan

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Dinamo Zagabria e Milan per l’ultima giornata della fase a campionato di Champions League. Per la trasferta in Croazia ben 8 indisponibili e problemi soprattutto sulla fascia destra: senza Emerson Royal infortunato e Calabria squalificato, Conceiçao a destra adatterà Tomori. Contro la squadra allenata da Cannavaro, Theo parte dal 1’, Fofana (squalificato nel derby) a centrocampo con Reijnders e Musah (in vantaggio su Bennacer).

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao. All. Conceição.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic. All. Cannavaro

Foto: X Milan