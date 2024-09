Le ultimissime sulle probabili formazioni di Dinamo Kiev-Lazio

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Dinamo Kiev e Lazio per la prima giornata di Europa League. Ampio turnover per Baroni: verso la panchina Castellanos e Dia, mentre sono pronti a scendere in campo dall’inizio Pedro e Noslin. I terzini dovrebbero essere Marusic e Pellegrini. In porta confermato Provedel.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna,Dele-Bashiru, Noslin; Pedro. All. Baroni

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Shovkovsky

Foto: X Lazio