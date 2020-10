Le ultimissime sulle probabili formazioni di Dinamo Kiev-Juve

E’ tempo di Champions League con la Juventus di Andrea Pirlo alla sua prima uscita stagionale in una gara internazionale. I bianconeri sono attesi domani alle ore 18.55 in Ucraina sul campo della Dinamo Kiev di Lucescu, tecnico che ha allenato Pirlo ai tempi del Brescia. La Juve dovrà fare a meno di McKennie e Ronaldo, ancora positivi al Covid-19 oltre ai soliti Alex Sandro e de Ligt che sono fermi ai box. Rientra invece Dybala che prenderà posto in avanti insieme a Morata con Ramsey a supporto del duo offensivo. In porta torna Szczesny al posto di Buffon titolare a Crotone, in difesa spazio a Chiellini insieme a Bonucci e Danilo, a centrocampo spazio a Kulusevski e Cuadrado sulle fasce con Bentancur e il ritorno di Rabiot. 4-3-3 per la Dinamo Kiev con Supryaga come terminale offensivo centrale, Rodrigues e De Pena ai suoi lati. In difesa spazio a Mykolenko e Zabarnyi i centrali davanti a Bushchan in porta; Kedziora e Karavaev i terzini. Linea a tre di centrocampo, con una maglia titolare per Buyalsky, Sydorchuk e Shaparenko.

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. All. Lucescu

Juve (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo

Foto: twitter Juve