Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Fiorentina

Allo Scida il Crotone saluta la Serie A ospitando la Fiorentina, gara valida per la 38a ed ultima giornata del 2020-21.

Serse Cosmi in conferenza stampa ha annunciato qualche cambiamento: in porta ci sarà Crespi, visto il forfait di Cordaz, mentre in attacco non si tocca la coppia formata da Ounas e Simy. Torna Messias dal 1′: in mediana, con lui Cigarini e Benali.

La Fiorentina non saluta la A, ma per Iachini sarà l’ultima partita sulla panchina dei Viola. Anche per quanto riguarda gli ospiti ci potrebbe essere qualche esperimento: in porta ci sarà senz’altro Terracciano, vista la squalifica di Dragowski, dietro sarà Igor prendere il posto di capitan Pezzella, anch’egli squalificato, al fianco di Caceres e Quarta. Sulle fasce Malcuit e Barreca potrebbero rubare il posto ai titolari Venuti e Biraghi. In mediana lotta tra Amrabat, Bonaventura, Pulgar e Castrovilli per tre posti, c’è anche qualche chance per l’outsider Eysseric, in attacco solito tandem Vlahovic-Ribery.