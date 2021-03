Le ultimissime sulle probabili formazioni di Crotone-Bologna

Domani pomeriggio allo Scida andrà in scena Crotone-Bologna, valida per la 28a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 15.00.

Cosmi dovrà fare a meno di Ounas, il talento algerino si è infortunato e al suo posto in attacco ballottaggio Di Carmine–Riviere per affiancare Simy. Out anche Reca per una forte otite, Luperto non è al meglio e non sarà della partita.

Molti dubbi per Mihajlovic, con il solito ballottaggio Skov Olsen–Orsolini, il danese per ora sembra in vantaggio. A centrocampo possibile panchina per Dominguez, al suo posto Schouten ad affiancare l’intoccabile Svamberg. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Molina, Benali, Petriccione, Pereira; Messias; Di Carmine, Simy.

All. Cosmi.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svamberg;Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic.

