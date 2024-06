Le ultimissime sulle probabili formazioni di Croazia-Italia

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Italia e Croazia per l’ultima giornata della fase a gironi di Euro2024. Spalletti ha provato una formazione con Darmian al posto di Dimarco (che, come detto dal ct ha recuperato dall’infortunio) e Retegui al centro dell’attacco per Scamacca. Possibili dal 1′ anche Cambiaso e Cristante. Dubbi su Jorginho. Nella Croazia fuori Brozovic e Perisic.

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui.. Ct. Spalletti

CROAZIA (4-2-3-1), Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Mario Pasalic, Sucic, Kramaric; Budimir. All. Dalic

Foto: Instagram Azzurri