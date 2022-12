Le ultimissime sulle probabili formazioni di Croazia-Brasile

Domani Croazia e Brasile apriranno i quarti di finale della Coppa del Mondo. Il match si disputerà all’Education City Stadium di Al-Rayyan alle 16.00. Dalic, per la gara contro il Brasile, dovrebbe affidarsi al 4-3-3 visto nelle precedenti uscite. Incertezza per chi ricoprirà il ruolo di centravanti, con tre candidati: Petkovic, Budimir e Livaja per un posto. Pochi dubbi, invece, per il resto della formazione, con Kramaric e Perisic sulle corsie offensive ed il trio tutto qualità Modric–Brozovic–Kovacic a centrocampo. In difesa dovrebbe recuperare Sosa, con Lovren, Gvardiol e Juranovic a completare la linea a quattro davanti a Livakovic, l’eroe della sfida con il Giappone. Tite, dall’altra parte, è alle prese con il dubbio legato alle condizioni di Alex Sandro: se il giocatore non ce la farà spazio per Danilo con Militao a destra. Inamovibile la coppia centrale formata da Marquinhos e Thiago Silva. Paquetà rimane favorito per affiancare Casemiro. Sulla trequarti spazio all’estro di Raphinha, Neymar e Vinicius alle spalle di Richarlison.

Croazia (4-3-3): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic. Ct. Dalic Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Ct. Tite

Foto: Instagram Brasile