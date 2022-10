Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Napoli

Il Napoli alle 18 domani vuole rispondere al Milan, in attesa di capire cosa accadrà in Udinese-Atalanta. Gli uomini di Spalletti scenderanno in campo a Cremona, desiderosa di punti.

In casa Cremonese, niente da fare per il rientro dei difensori Hendry e Chiriches, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Fuori anche Paolo Ghiglione, mentre ci sono Pickel e Okereke che però difficilmente partiranno dal 1′.

In casa Napoli, Zielinski e Kvaratskhelia sono usciti acciaccati dalla sfida Champions con l’Ajax, anche se sono regolarmente convocati. Ostigard potrebbe far rifiatare Rrahmani. Ancora out Osimhem. Solito ballottaggio Raspadori-Simeone in avanti, con l’italiano ancora favorito.

Queste le probabili formazioni:

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Castagnetti; Zanimacchia, Ascacibar, Dessers; Ciofani. Allenatore: Alvini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim Min-Jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas. Allenatore: Spalletti.

Foto: twitter Napoli