Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina

Domani alle 21 scenderanno in campo allo Zini, Cremonese e Fiorentina per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia. Per Ballardini ancora ai box Ferrari, Chiriches, Acella ed Okereke. In porta ci sarà Carnesecchi, davanti a lui Aiwu, Bianchetti e Vasquez. Sernicola e Valeri sulle fasce, Pickel avanti su Castagnetti per affiancare Meité e l’ex di turno Benassi. In avanti, senza Okereke, Ciofani, Dessers e Tsadjout si giocano due maglie dal 1′. Italiano dovrà fare a meno di Saponara a causa di un attacco influenzale, Milenkovic – anche lui influenzato – raggiungerà domani i viola a Cremona. In caso di forfait del difensore serbo, pronta la coppia formata da Quarta e Igor, davanti a Terracciano. Completano la difesa Dodo‘ e Biraghi. Mandragora in mediana con Amrabat, Gonzalez ed Ikoné saranno i due esterni d’attacco. Bonaventura o Barak dietro alla punta, Arthur Cabral.