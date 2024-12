Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Roma

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Como e Roma per la sedicesima giornata di Serie A. Ranieri non recupera Cristante (distorsione alla caviglia) e Paredes (febbre): a centrocampo ci sarà Pisilli accanto a Koné. Conferme per Saud Abdulhamid sulla destra e per il ritrovato Pellegrini sulla trequarti, davanti ancora Dybala da falso 9 con Dovbyk che partirà fuori. Nel Como Barba giocherà come terzino sinistro al posto di Iovine.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelino; Saelemaekers, Pellegrini; Dybala. All. Ranieri

Foto: Instagram Roma