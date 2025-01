Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Milan

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Como e Milan per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Fabregas deve fare i conti con il problema fisico a Nico Paz: ballottaggio con Diao. Butez sarà ancora a guardia dei pali, mentre Van der Brempt e Goldaniga, con Moreno out, dovrebbero andare sulle corsie, con Dossena e Kempf al centro. Caqueret e Da Cunha saranno i centrocampisti davanti alla difesa, mentre il terzetto dietro a Cutrone dovrebbe essere composto da Strefezza, Diao e Fadera. Conceiçao dovrebbe schierare lo stesso undici visto col Cagliari. Maignan in porta, in difesa torna Royal dopo la squalifica, Tomori o Gabbia al centro, Thiaw e Theo Hernandez, a centrocampo Musah, favorito su Bennacer, e Fofana con Reijnders leggermente più avanzato. Il trio offensivo sarà composto da Pulisic, Morata e Leao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Leao, Reijnders, Pulisic; Morata. All. Conceicao