Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Como e Lazio per la decima giornata di Serie A. Fabregas difficilmente avrà a disposizione Sergi Roberto: Braunoder al momento è in vantaggio su Mazzitelli. In attacco viaggia verso la conferma Cutrone. Baroni recupera Romagnoli dopo il turno di squalifica, Lazzari spera invece di accomodarsi in panchina dopo il recente stop. Possibile qualche rotazione tra centrocampo e trequarti. Out Rovella, ci sarà Vecino al fianco di Guendouzi, mentre al posto di Zaccagni viaggia verso la conferma Noslin.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Braunoder, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone



LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos



Foto: Instagram Lazio