Le ultimissime sulle probabili formazioni di Como-Atalanta

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Como e Atalanta per la ventiduesima giornata di Serie A. In difesa Fabregas sostituisce lo squalificato Goldaniga con Moreno, restano due ballottaggi: Engelhardt-Iovine e Strefezza-Nico Paz. Gasperini conferma Kolasinac in difesa con Hien squalificato. In avanti torna titolare Lookman con Retegui. Per il terzo posto De Ketelaere, favorito su Samardzic.

COMO (3-4-2-1): Butez; Dossena, Kempf, Moreno; Iovine, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Nico Paz, Diao; Cutrone.. All. Fabregas

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini

Foto: Twitter Atalanta