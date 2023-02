Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cluj-Lazio

Domani alle 18.45 scenderanno in campo Cluj e Lazio per la gara di ritorno dei playoff di Conference League. Sarri dovrà fare i conti con diversi assenti, come Romagnoli e Pedro per infortunio e Patric per squalifica, ai quali si sono aggiunti anche Milinkovic-Savic e Zaccagni. Le rotazioni quindi sono obbligatorie: in porta ci sarà il portiere da coppe Maximiano, con Marusic, Casale, Gila e Hysaj in difesa. A centrocampo ci sarà il trio formato da Marcos Antonio, Luis Alberto e Vecino, mentre in attacco il tridente resta intatto con Felipe Anderson, Immobile e uno tra Romero e Cancellieri.

CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Deac, Muhar, N. Boateng, Krasniqi; Yeboah, Malele.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Romero, Immobile, Felipe Anderson.

Foto: Twitter Lazio