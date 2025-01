Le ultimissime sulle probabili formazioni di Club Brugge-Juventus

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Club Brugge e Juventus per la settima giornata della fase a campionato di Champions League. Tante alternative per Thiago Motta, che recupera Yildiz e McKennie dagli affaticamenti muscolari post-Milan; è tornato in gruppo anche Conceiçao. In attacco Vlahovic ancora in panchina con Nico Gonzalez che gioca centravanti. In difesa rientra Savona sulla destra.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; DOuglas Luiz, Thuram; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All.: Thiago Motta.

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà. All.: Nicky Hayen.

Foto: sito ufficiale Juventus