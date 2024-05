Le ultimissime sulle probabili formazioni di Club Brugge-Fiorentina

La Fiorentina, dopo la vittoria dell’andata per 3-2, si gioca l’accesso alla seconda finale di Conference League consecutiva in casa del Club Brugge.

In casa Fiorentina, il grande dubbio della vigilia è legato alle condizioni di Bonaventura: è stato convocato, al pari di Nzola, se Italiano lo riterrà pronto lo metterà titolare al posto di Arthur. In difesa l’altro ballotaggio fra Milenkovic e Ranieri con Martinez Quarta che invece è sicuro del posto. Per il resto, reparto offensivo confermato con Nico Gonzalez, Beltràn e Kouamè alle spalle di Belotti.

Per il Club Brugge, possibile 4-3-3 con il tridente Skov Olsen, Thiago e Skoras.

Queste le probabili formazioni:

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Odoi, Vetlesen; Skov Olsen, Thiago, Skoras. All. Hayen

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltràn, Kouamè; Belotti. All. Italiano