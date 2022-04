Le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-Real Madrid

In campo domani sera alle 21:00 Chelsea-Real Madrid, uno dei match di andata dei Quarti di Finale di Champions League. Le due squadre si ritroveranno dopo la Semifinale della scorsa edizione, che premiò i Blues.

Reduce dal sonoro ko casalingo contro il Brentford, il Chelsea cercherà di riscattarsi in questo appuntamento dalla ben differente importanza. Tuchel nell’ultima partita ha optato per alcune scelte conservative, come le iniziali panchine per James e Kovacic, subentrati a match in corso, che potrebbero essere gettati nella mischia dal primo minuto contro i Blancos.

Carlo Ancelotti, che non sarà in panchina a causa della positività al COVID, ha un ultimo dubbio da scegliere: schierare un quarto centrocampista, Valverde, oppure proseguire con il 4-3-3 che sta caratterizzando l’annata degli spagnoli. Qualora dovesse prevalere questa seconda opzione, in vantaggio ci sarebbe Rodrygo.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Alonso; Kovačic, Havertz, Pulišić. Allenatore: Tuchel.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Allenatore: Ancelotti.

