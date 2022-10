Le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-Milan

Il Milan vuole mantenere la testa del girone in Champions, ma dovrà fare una grande prova in casa del Chelsea, che vuole vincere la prima partita in Europa in stagione.

In casa rossonera formazione quasi obbligata per Pioli, visti i tantissimi infortuni. In porta agirà Tatarusanu, Dest come esterno destro, Ballo Tourè a sinistra. In avanti, Krunic, De Keteleare e Leao alle spalle di Giroud.

In casa Chelsea, Potter dovrebbe varare un 3-5-2, con Fofana, Thiago Silva, Koulibaly davanti a Kepa. Havertz e Sterling in attacco.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballò-Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli.

CHELSEA (3-5-2): Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Mount, Jorginho, Kovacic, Cucurella; Havertz, Sterling. All. Potter

Foto: twitter Milan