Le ultimissime sulle probabili formazioni di Celtic-Lazio

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Celtic e Lazio per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri come terzini dovrebbero agire Marusic e Luca Pellegrini, mentre al centro della difesa potrebbe esserci Casale e Romagnoli. Kamada potrebbe tornare titolare in mezzo al campo, con lui Vecino e Luis Alberto, fresco di rinnovo con la Lazio. In avanti potrebbe riposare Zaccagni, al suo posto uno tra Pedro (in vantaggio) e Isaksen. A completare il tridente ci saranno Felipe Anderson e Immobile, pronto a tornare titolare dopo la panchina di San Siro.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All.: Rodgers.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Foto: Twitter Lazio