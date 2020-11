Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Sampdoria

La prima gara del sabato della 7^ giornata di Serie A sarà la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Sampdoria.

Di Francesco vuole la seconda vittoria interna consecutiva, la Sampdoria il quinto risultato utile consecutivo, dopo 3 vittorie e il pareggio nel derby. Il Cagliari ha quasi tutto l’organico a disposizione, ampia scelta per il tecnico di casa. In ballottaggio Ounas-Sottil per affiancare Joao Pedro-Simeone.

In casa Sampdoria qualche assenza in più per Ranieri. Il tecnico romano deve rinunciare a Keità Balde, out un mesetto per un problema muscolare. Tonelli dovrebbe farcela a giocare, altrimenti pronto Colley.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Nandez; Simeone. All. Di Francesco.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella. All. Ranieri.

