Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Roma

Alle 20,45 domani, la Roma va in scena a Cagliari. In casa sarda c’è l’esordio di Nicola in panchina dopo la Coppa Italia.

In casa sarda, out Mina per squalifica: Zappa e Obert si giocano una maglia. Sulle corsie esterne Augello pare l’unico sicuro di una maglia. In mediana Prati può affiancare Deiola e Marin. Davanti maglia da titolare per Piccoli.

In casa Roma, El Shaarawy è favorito su Dybala, per le vicende di mercato. Pochi dubbi invece su Soulé e Dovbyk che scenderanno in campo dall’inizio nel tridente di De Rossi. In mediana out Paredes per squalifica. Con Le Fee e Pellegrini, tocca a Cristante

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Marin, Prati, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy. All. De Rossi.

