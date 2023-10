Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Roma

Alle 18 domani, il Cagliari ospita la Roma in una gara delicata per entrambe le formazioni.

In casa Cagliari, Ranoeri dovrebbe varare un 3-5-2. Cambio in porta: Radunovic va in panchina, tra i pali gioca Scuffet, come annunciato dal tecnico. A centrocampo fuori Deiola per fare spazio al 19enne Matteo Prati. In avanti opportunità importante per Gaetano Oristanio, attaccante 21enne che prende il posto di Shomurodov: farà coppia con Petagna.

Per la Roma, Mourinho deve valutare le scorie post Europa League.

Nessun recupero in difesa per il portoghese, che conferma il terzetto di centrali composto da Mancini, Cristante e N’Dicka. Come esterni del 3-5-2, dentro Kristensen e Spinazzola. A centrocampo agiranno Aouar, Paredes e Bove. In attacco ritorna la coppia titolare composta da Dybala e Lukaku.

Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena, Wieteska, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Petagna, Oristanio. All. Ranieri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Aouar, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

