Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Alle 18.00 scenderanno in campo Cagliari e Napoli per la quarta giornata di Serie A. Conte pensa a Lukaku titolare insieme a Politano e Kvaratskhelia (se non dovesse farcela, pronto Neres). Verso la conferma il tandem Lobotka-Anguissa, con Gilmour e McTominay verso la panchina. Nicola ripropone la coppia Luvumbo-Piccoli, schiera l’ex Gaetano e cambia a destra con Zortea.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte

Foto: Instagram Napoli