Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Cagliari e Napoli per la ventiseiesima giornata di Serie A. Debutto in campionato col Napoli per Calzona, che recupera Osimhen dopo il leggero attacco influenzale. Traoré si candida per una maglia da titolare, ma il ballottaggio con Zielinski si deciderà solo all’ultimo minuto. Mazzocchi sostituirà lo squalificato Di Lorenzo sulla corsia di destra, mentre a sinistra Mario Rui è in vantaggio su Olivera (anche in questo caso il ballottaggio sarà risolto solo all’annuncio delle formazioni). Ranieri punta sull’ex Gaetano alle spalle di Lapadula e Luvumbo. Torna Prati in mezzo, dietro c’è Di Pardo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Di Pardo, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Foto: Twitter Napoli