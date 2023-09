Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Milan

Ranieri recupera Pavoletti e Di Pardo, anche se non dovrebbero iniziare titolari: ancora non riesce ad aggregare al gruppo Mancosu e Jankto. Rientra dalla squalifica Wieteska, Petagna spinge per una maglia da titolare nel 4-5-2 al fianco di Luvumbo.

In casa Milan, Pioli non rischia Maignan e Jovic (non partono neanche per Cagliari) e sceglie Adli al posto di Krunic. Hernandez recuperato, torna dal 1’. Probabile un turno di riposo per Leao, che va in panchina: al suo posto Pulisic, con Chukwueze a destra e Okafor centravanti.